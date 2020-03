Reggina, Toscano: "La classifica dice che meritiamo la vetta, ma la strada è lunga"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, in questo particolare periodo che l'Italia sta vivendo, è intervenuto il tecnico della Reggiana Domenico Toscano: "Prima dello stop è arrivata una vittoria pesante servita, anche, a puntualizzare alcuni aspetti. C’è stata la grande reazione dei ragazzi. Conosco bene ognuno di loro. So come affrontano gli impegni. Questo è il risultato di un anno di crescita continua. Ho un gruppo con tanto valore umano, qualità tecniche e professionali. Per me sono solo certezze".

Nota poi alla graduatoria: "La classifica dice il valore di ogni squadra. Oggi dice che meritiamo di stare lassù per quanto fatto finora in queste 30 giornate di campionato. Ma la lotta alla promozione non è chiusa. Mancano ancora otto partite da disputare ed i punti in palio sono tanti. Perciò ripeto che non bisogna rallentare".

Ma con massima attenzione: "Viviamo una situazione anomala. Dobbiamo affrontarla con responsabilità e scelte corrette. Prima di tutto c’è la salute di tutti".