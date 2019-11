© foto di Andrea Rosito

In onda su Sky, una nuova trasmissione dedicata alla Serie C, Area C, nella quale è intervenuto anche il tecnico della Reggina, capolista del Girone C, Domenico Toscano: “Abbiamo dimostrato di poter concorrere con squadre blasonate e attrezzate: il primo posto non me lo aspettavo, me lo auguravo però con tutto il cuore, anche se so che è ancora presto per dare giudizi. Arriveranno momento difficili, ma noi dovremmo essere bravi a superarli nel migliore dei modo, ricordandoci anche dei momenti belli. Il più bello? La gara contro il Catanzaro, vincere e festeggiare sotto i nostri tifosi è stato bellissimo”.