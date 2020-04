Reggina, Toscano: "Parlare di calcio è davvero difficile, mi auguro che finisca il prima possibile"

Domenico Toscano, tecnico della Reggina, è intervenuto ai microfoni di Reggina TV: "In questo periodo mi sto godendo la famiglia, che in altre circostanze non lo avrei potuto fare".

L'allenatore degli amaranto è tornato anche sul campionato e sulla possibilità di riprendere il torneo: "Credo che parlare di calcio in questo momento sia davvero difficile. C'è in corso un dramma e mi auguro che finisca il prima possibile. Venerdì è in programma un'importante riunione e da questa potrebbe venire fuori l'idea sul prosieguo. Del nostro futuro non voglio parlare, nelle sedi opportune si prenderanno le giuste misure secondo una giusta logica".