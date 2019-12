© foto di Andrea Rosito

Come riferisce sport.strill.it, ai microfoni di Reggina TV, ha parlato il tecnico della Reggina Domenico Toscano: "Questa squadra è migliorabile già per l’organico che ha. Se possiamo migliorarla anche sotto il profilo numerico con le opportunità giuste, la società ha dato carta bianca a Taibi. Vogliamo farci trovare pronti all’eventualità di migliorare una rosa che può crescere già con le risorse che ha. Non vogliamo farci trovare impreparati ad eventuali squalifiche, cali di forma. Prendere tanto per prendere non prenderemo nessuno”.