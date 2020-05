Reggina, Toscano: "Questa è l'annata più emozionante della mia carriera"

Il tecnico della Reggina Domenico Toscano nel corso di una diretta Instagram ha parlato della stagione non ancora conclusa spiegando che si tratta della migliore della sua carriera: “Quest'anno ho fatto il tipo di calcio che mi piace, abbiamo lavorato molto sul marco,rubo e parto ed è stata l'annata più divertente ed emozionante da quando alleno. - continua Toscano come riporta Tuttoreggina.it - Avevo tanti dubbi, mi sono posto tante domande, ma il primo giorno sono entrato in campo e mi sono detto che potevamo fare solo bene. Ho una squadra con una grande cultura del lavoro, grande applicazione, grande disponibilità e umiltà: non ho mai sentito lamentarsi questi ragazzi. Abbiamo affrontato alcune difficoltà, ma nessuno si è mai lamentato, sono sempre andati a 200 all'ora, questa squadra può fare qualsiasi cosa".