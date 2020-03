Reggina, Toscano scrive la storia: battuto il record di vittorie in C di Zoratti

Scrive la storia Domenico Toscano, che con la sua Reggina, in questa convulsa stagione segnata soprattutto dall'allarme Coronavirus e dalla possibile sospensione dei campionati, è sempre più proiettato verso la Serie B.

Dopo il successo sul Picerno, maturato ieri in occasione della 30^ giornata, la squadra è arrivata a quota 21 vittorie in un campionato di Serie C, battendo quel record che fu centrato dalla Reggina di Giuliano Zoratti, il tecnico che nella stagione 1994-1995... condusse la Reggina alla promozione in B: allora le gare da tre punti furono 20. Quello che fu poi l'anno in serie cadetta, che il mister non terminò la stagione venendo esonerato a nove giornate dalla fine, a ora poco importa, prima di guardare troppo al futuro c'è anche da conquistare matematicamente la promozione.

Le premesse ci sono...