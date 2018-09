Reggina, tra domani e martedì si scioglierà la riserva su Licastro

Fonte: TuttoC.com

In attesa di capire se la prossima sarà la settimana buona per il debutto in campionato, la Reggina pensa a sistemare gli ultimi dettagli. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, tra domani e martedì il club amaranto dovrebbe finalmente sciogliere la riserva sulla conferma di Mattia Licastro. Il portiere si sta allenando da alcune settimane agli ordini di Cevoli ma non ha ancora trovato l'accordo con la società per il rinnovo del contratto.