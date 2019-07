Reggina, un mercato che gira intorno a Baclet

© foto di Andrea Rosito

Non solo Higuain, Icardi e Dezko. A ogni categoria la propria punta, o meglio, il proprio valzer di punte.

Perché se in Serie A sono quelli i nomi gettonatissimi, in Serie C, affievolitasi leggermente la querelle Martignago, che ancora deve accasarsi, è Alain Baclet il nome sta tenendo banco.

Il nodo Reggina - Il calciatore attualmente è tesserato alla Reggina, ma il matrimonio sembra destinato a terminare, anche se la formula, come già accennammo, è da rivedere. Il club sarebbe infatti intenzione a cedere a titolo definitivo il classe '86, mentre lo stesso calciatore sarebbe più propenso a un prestito.

Le due soluzioni - Sul giocatore è vivo l'interesse della Carrarese, ma proprio Blacet sarebbe leggermente titubante per la distanza che lo separa da Lecce, dove vive la famiglia. Ecco quindi che, sotto questo aspetto, la Virtus Francavilla sarebbe una soluzione più ideale.

Anche se comunque, senza lo scioglimento del nodo Reggina, sarà difficile fare qualsiasi ipotesi.