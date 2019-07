Reggio Audace, oggi ufficialità ritorno alla denominazione "Reggiana"

© foto di Uff. Stampa Reggiana

Ospite dei microfoni di TMW lo scorso 15 luglio il presidente della Reggio Audace Luca Quintavalli in merito all'acquisizione del titolo sportivo dichiarava: "Giovedì 18 ci sarà l'asta per riavere la vecchia denominazione, stiamo lavorando già per la restituzione del marchio del club che avevamo rilevato dopo il fallimento".

Un evento, quello legato al titolo sportivo, atteso da tutta la piazza e per il quale si attende oramai solo il comunicato ufficiale del club emiliano