Renate, Anghileri: "Tre mesi duri, ma ora sono pronto e carico"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Tornato dopo un lunghissimo infortunio il difensore del Renate Marco Anghileri ai microfoni di Tuttoc.com ha raccontato la sua voglia di tornare in campo: “Per l'esordio bisogna ancora aspettare, da tre giorni ho ripreso ad allenarmi, chiaramente a parte perché devo recuperare la preparazione, vediamo adesso come reagirà il mio fisico agli stimoli e quanto ancora dovrò aspettare. Mentalmente, comunque, sono pronto e carico, voglio mettermi a disposizione del mister e della squadra. Sono stati tre mesi duri, ma sapevo che l'unica soluzione era sottoporsi alle cure per poi ripartire. - continua Anghileri parlando del campionato - La partenza è stata difficile, ma la squadra comunque è pronta, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, ma siamo un gruppo nuovo, con tanti giovani nuovi, serve un po' di tempo, raggiungiamo la salvezza, poi pensiamo a toglierci delle soddisfazioni. Brevi? Il mister, come tutti noi, si è messo in discussione ed è cresciuto molto, anche se finora aveva lavorato con squadre più esperte. Credo che nei risultati ottenuti finora, buoni, si veda la sua mano e abbiamo già la testa a domenica, vogliamo far bene a Terni”.