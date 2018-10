Renate, Cincilla: "Ternana preparata per la B, giocare con cattiveria"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il portiere del Renate Matteo Cincilla ha parlato in conferenza stampa in vista del match di oggi contro la Ternana: "La Ternana è una di quelle squadre preparata per la Serie B e questo campionato credo non dovrebbe nemmeno affrontarlo. Hanno la giusta cattiveria ma noi ne metteremo altrettanto. Quando si gioca con il pubblico le motivazioni vengono da se, dobbiamo mettere l’atteggiamento che abbiamo messo a San Benedetto, col Monza e sappiamo che non si deve sbagliare. Ritorno da titolare? Son davvero contento di essere tornato a giocare, per un portiere la continuità è la cosa più importante".