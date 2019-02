Dopo il successo contro la Vis Pesaro, il tecnico del Renate Aimo Diana ha commentato: "Alleno la squadra tutti i giorni, so quello che può dare, e credo che in questo momento abbia raggiunto anche la capacità di cambiare modo di giocare: i ragazzi stanno bene, li ho visti in grande condizione, e tutti sanno fare tutto. Ci mancano 3-4 punti, ma oggi siamo stati bravi anche a mantenere il vantaggio che altre volte non avevamo mantenuto, ma il lavoro qui non è mai mancato, c'è un progetto da portare a termine: il nostro girone è molto tosto, si sta combattendo molto, e i giocatori hanno bisogno di risultati per sviluppare il lavoro dell'allenatore. Ma siamo solo a metà del guado, la salvezza è ancora tutta da guadagnare".