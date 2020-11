Renate, è partita la mini fuga. Gli uomini chiave e i numeri della formazione di Diana

Diciannove punti, frutto di seri vittorie e un pareggio (uniti a tre sconfitte), quattordici gol fatti e dieci subiti: dopo dieci giornate, non è questo un pessimo bottino per una squadra di calcio.

Sono questi i numeri del Renate, capolista del Girone A di Serie C: certo, la Pro Vercelli, a quota 17, insegue e ha due partite in meno da giocare, ma la vittoria della pantere in quel di Carrara, maturata ieri per 2-0, è un chiaro segnale della tenacia e della forza che sta mostrando la formazione di mister Aimo Diana, che ha ormai abituato a campionati di livello. Il tempo di esser chiamati Cenerentola è finito da un pezzo.

Una rosa per buona parte nuova, puntellata anche con innesti ricercati tra gli svincolati: tra questi il difensore Jacopo Silva, che ha permesso alla squadra di fare il definitivo salvo qualitativo. Una qualità data comunque anche da elementi affamati e in cerca di riscatto, come a esempio il centrocampista Elvis Kabashi o gli attaccanti Giuseppe Giovinco e Tommy Maistrello, con quest'ultimo finito ai margini della Fermana e approdato in Lombardia quasi al gong del mercato estivo. Accanto a loro, giovani di qualità: solo per far due esempi, il portiere Luca Gemello e il centrocampista Armand Rada.

Un mix vincente quello messo in piedi dal Ds Antonio Obbedio.

Ora serve solo continuità.