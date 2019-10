Renate, Guglielmotti: "Juve U23? A tutti piacerebbe vestire quella maglia"

© foto di Alex Zambroni

Ai microfoni di tuttoc.com, in casa Renate, è Davide Guglielmotti a fare il punto della situazione, quando la formazione brianzola si trova ora al secondo posto della graduatoria del raggruppamento di appartenenza: "Siamo la sorpresa del Girone A? Lo siamo perché non rappresentiamo una grande realtà, non abbiamo uno stadio di proprietà con poca gente che viene allo stadio. Ma sono convinto che non ci troviamo di passaggio in queste posizioni di classifica. Certo, arriveranno anche le sconfitte, ma il nostro obiettivo è quello di interpretare le gare in una certa maniera e rimanere nei quartieri alti dell graduatoria quanto più possibile".

E sulla sfida contro la Juventus U23: "Sarà una partita fra pochi intimi, sarà una partita difficile contro una squadra di qualità: vorremmo essere al loro posto, giocare nella Juventus farebbe piacere a tutti, sono giocatori di qualità altrimenti non l'avrebbe ingaggiati la società bianconera. Ci vorrà attenzione e lo spirito giusto da parte nostra, sottovalutare l'impegno è una cosa da parte nostre decisamente improbabile".