Renate, gruppo squadra negativo a esami sierologici e primi due tamponi

Buone notizie in casa Renate, con le pantere di Aimo Diana che si stanno preparando per i playoff.

Come comunica il club mediante una nota ufficiale, per il gruppo squadra ci sono state le prime visite, con doppio tampone e esame sierologico effettuati: tutti negativi. Ecco quindi che i nerazzurri hanno ricevuto il “via libera” per tornare a lavorare in gruppo in vista degli spareggi promozione, che vedranno lombardi in campo giovedì 9 luglio 2020, nel 1° turno della fase nazionale.

Chiaramente l'iter sanitario continuerà a essere seguito scrupolosamente, con una nuova sessione di tamponi programmata per giovedì mattina.