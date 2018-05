Renate, il dg Crippa non ci sta: "La terna arbitrale ha rovinato i playoff"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Massimo Crippa, direttore generale del Renate, non ci sta. Il dirigente lombardo, dopo la sconfitta nei playoff in casa col Bassano, si è scagliato contro la direzione di gara: "È stata rovinata una partita dalla terna arbitrale: non è modo di arbitrare un playoff. Il Bassano non c'entra niente, forse stasera abbiam pagato quel che è stato fatto al Bassano col Novara. I piani alti sono questi, condizionano magari certi arbitraggi. Spiace dirlo, il Bassano comunque non c'entra niente".