Renate, il ds Magoni fa mea culpa: "Commessi anche noi degli errori"

Oscar Magoni, ds del Renate, ha parlato ai canali ufficiali del club, facendo il punto di fine anno e tornando anche sul mercato da lui orchestrato: "Abbiamo avuto un sacco di difficoltà in questo campionato, in questa squadra abbiamo cambiato sette titolari su undici a inizio campionato, modificando 14 giocatori su 22 in rosa, sostituendo anche gli allenatori. Quindi anche noi della società abbiamo commesso qualche errore. A chi mi chiede il perché degli acquisti, dico che Romagnoli è uno dei portieri più promettenti d'Italia, Priola è stato capitano della Pistoiese, Simonetti è del Parma e ha già fatto bene in C, Frabotta lo vogliono tutti i club di C, Doninelli ha 60 presenze in B, Venitucci ha sempre giocato ad alti livelli, Spagnoli arriva da annate tra Sudtirol e Mestre e così via. Questo non significa che abbiamo fatto un bel lavoro perché qualcosa non ha funzionato: forse troppi cambiamenti non ci hanno aiutato a ritrovare l'assetto giusto e l'equilibrio che ci serve".