Renate, Magoni: "Favorevole alla Squadre B, ma tuteliamo quelle di C"

E' ancora acceso il dibattito sulle Squadre B, con Costacurta che, a differenza di quanto emerso dall'assemblea di Lega Pro, ha aperto già per la prossima stagione questa situazione per la Serie C.

Di questo, ai microfoni di TuttoC.com, ne parla il DS del Renate Oscar Magoni.

Sembra essere arrivato il momento delle Squadre B, le parole di Costacurta non lasciano dubbi.

"Dall'ultima riunione in Lega è emerso che sarà il campionato 2019-2020 quello dell'ingresso delle squadre B, ma vedremo l'evolversi delle situazioni: di sicuro arriveranno, le squadre di Serie A premono in tal senso, e io non sono contrario, anche se ovviamente auspico che ci sia un occhio di riguardo per le formazioni di C, che alle big servono comunque per le valorizzazioni. E' ovvio che esigiamo anche un campionato regolare, capendo bene la posizione delle suddette formazioni. L'autoregolamentarsi va in questa direzione, ma è chiaro che si debba sempre mantenere un alto profilo della Serie C".

Le formazioni che valorizzano i giovani non rischiano di essere penalizzate?

"Quando dico che vanno tutelati i club di C intendo questo, perché in molto vivono di valorizzazioni e prestiti: i costi sono già molto alti, senza questo aspetto tutto diventerebbe ancora più gravoso. E' chiaro che il discorso va quindi ampliato meglio".

Che fine faranno i settori giovanili dei club di C?

"Non dovrebbero esserci stravolgimenti, i ragazzi dei nostri settori giovanili o esordiscono con la prima squadra, o vanno in prestito in D o nelle Primavere. E' chiaro che ci sarà meno sbocco, ma comunque di questo è presto per parlarne, anche perchè si dovrà vedere quelle che sono le squadre che proporranno la formazion B, e come queste saranno inserite nel campionato".