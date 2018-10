Renate, Magoni su Brevi: "Esonero sempre un fallimento"

Fonte: Claudia Marrone

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

A pochi minuti dall'esonero dalla panchina del Renate di mister Brevi, Oscar Magoni, ds delle pantere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoC.com: "Dispiace perché quando c'è un esonero c'è un fallimento, in primis della società, sia chiaro. Mister Brevi ci ha messo impegno e dedizione, ma siamo arrivati a decidere per questo esonero comunque: ora affidiamo la squadra ad Giacchino Adamo, nostro vice da otto anni, che la porterà avanti. Mercoledì ci attende una gara delicata, veniamo da questo scossone ed sempre fatto traumatico quando si cambia la guida tecnica, ma confidiamo nei ragazzi e in una prestazione di alto profilo, spero arrivino i tre punti".