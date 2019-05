Renate, Magoni: "Vogliamo ripartire con Diana in panchina"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Obiettivo raggiunto per il Renate. Il direttore sportivo nerazzurro Oscar Magoni commenta la salvezza diretta a ZonaCalcio.net: "Venivamo da due anni di playoff, siamo tornati nel nostro habitat: ossia lottare per la salvezza, in un girone molto tosto. Abbiamo sofferto fino all'ultimo ma abbiamo portato la barca in porto, siamo contentissimi di aver fatto un'impresa a salvarci in un campionato così competitivo. Diana ha portato tantissimo entusiasmo dando una quadratura migliore, lui è uno determinato, capace, lo abbiamo sostenuto nei momenti di difficoltà in tutte le maniere. Ha dato tanto e lo ringraziamo per questo, speriamo sia convinto di rimanere con noi la prossima stagione, sarebbe una buonissima cosa".