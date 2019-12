Renate, manca il certificato di attività agonistica: si ferma Maritato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La società A.C. Renate 1947 S.r.l., in data odierna comunica di non essere attualmente in possesso del certificato di attività agonistica del proprio calciatore Piergiuseppe Maritato. Con la presente, invitiamo gli organi di stampa a prendere atto dell’obbligo, da parte dello scrivente Club, di tutelare scrupolosamente la privacy del proprio tesserato. L’A.C. Renate informa altresì che eventuali nuove comunicazioni verranno rilasciate solo mediante consenso del calciatore stesso, che non sarà dunque a disposizione di mister Aimo Diana.