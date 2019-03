Renate, mezza Serie B sulle tracce dell'australiano Piscopo

© foto di Alex Zambroni

Mezza Serie B pazza di Reno Piscopo. Il gioiellino del Renate fa gola a parecchi club cadetti in vista della prossima stagione. Cresciuto nell’Inter, il folletto del Renate è nel mirino di Crotone, Spezia, Venezia e Padova per la prossima stagione. Classe 1998 è appena stato convocato nella nazionale australiana per la qualificazione alle prossime Olimpiadi. Lo riporta TuttoB.com.