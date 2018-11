Renate, occhi su Greselin della Lucchese

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Manca ancora un mese alle trattative ma è chiaro che in questa fase le squadre stiano muovendo. Tra queste c’è il Renate, che ha messo gli occhi sul classe ’98 Simone Greselin. Il giocatore, centrale di centrocampo e all’occorrenza anche trequartista, è sceso in campo 11 volte in questo campionato. Lo riporta Tuttosport.