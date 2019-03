Renate, Pavan: "Ripartiamo dal pari con l'Imolese. Albinoleffe? Gara clou"

Fonte: tuttoc.com

Dopo una lieve pausa, è tornato a fare punti il Renate, fuori dalla zona rossa della graduatoria ma ancora in lotta per la matematica salvezza diretta. Quando una delle sfide chiave si sta avvicinando, ai microfoni di TuttoC.com ha parlato il centrocampista nerazzurro Nicola Pavan.

Dopo un paio di gara tra alti e bassi, ecco un ottimo punto contro l'Imolese. Nuova ri-partenza?

"Assolutamente si, perché abbiamo conquistato un punto prezioso sul campo di una squadra forte che tra le mura amiche non concede niente: abbiamo sfoderato un'ottima prestazione, e da quella ripartiamo per la preparazione al match di sabato, che sarà una gara chiave. Ci attende un trittico di partite importante, ma per ora testa all'AlbinoLeffe".

Una squadra, quella seriana, che come voi ha invertito la rotta a torneo in corso.

"Al di là della classifica, credo che la formazione bergamasca sia molto forte e con grandi individualità, e per di più è una squadra che spesso ci ha messo in difficoltà. Sanno essere cattivi, e la stessa cattiveria, si intende in senso agonistico, dovremmo averla noi: giocare con serenità sarà importante, anche per stare concentrati sul fare quello che sappiamo fare. Siamo noi a dover fare la prestazione".

Momento cruciale del campionato: guardate la classifica?

"E' normale guardarla, e constatare che le squadre dietro stanno facendo punti. Il Girone B è da sempre un raggruppamento tosto, ma anche molto equilibrato,in pochi punti sono raccolte tante squadre. E non c'è mai niente di scontato".

10 risultati utili consecutivi, poi lo stop con la Triestina: prima dell'Imolese c'è stato un blackout un momento di stand by fisiologico?

"Alla fine non credo ci sia stato niente, abbiamo solo sbagliato il primo tempo contro il Ravenna, ma già nella ripresa, anche con i romagnoli avremmo meritato il pareggio. Io a Trieste non ho giocato per un piccolo problema fisico, ma i miei compagni hanno giocato una grande gara, meritavamo anche qualcosa in più: la prestazione è stata sempre in linea".