Renate, per la panchina si sondano Galderisi e Firicano

MILAN, PRENDE CORPO LA SUGGESTIONE IBRA E SI LAVORA PER BLINDARE SUSO. GENOA, SE SALTA JURIC IN POLE C’È NICOLA (CHE PIACE ANCHE ALLA CREMONESE). NAPOLI-CAVANI, SMENTITE. JUVE SU MANOLAS E LA ROMA PENSA A RUGANI - Continuano a prendere corpo voci di un possibile ritorno a Milano,...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre

Barcellona, Valverde: "Messi contro l'Inter? Vedremo come starà"

PSG, Cavani col Napoli ci sarà: a riposo con Lille in via precauzionale

Liga, l'Eibar vince in rimonta: Alaves battuto 2-1 nel finale

Tottenham, Lucas: "I tifosi non hanno ancora visto il meglio di me"

Premier League, Man City esagerato e in testa: Southampton travolto 6-1

Liga, il Villarreal non sa più vincere: contro il Levante è solo 1-1

Monaco, Henry: "Sconfitta più preoccupante delle altre, non ci siamo"

Barcellona, Jordi Alba: "Voglio la Nazionale, ma non dipende da me"

Tottenham, infortunio per Dembele. Pochettino: "Speriamo non sia grave"

Bundesliga, il Magonza piega il Werder Brema per 2-1

Feyenoord-VVV Venlo rinviato per un blackout elettrico: il video

Dopo la quinta sconfitta su cinque gare giocate, comprensive anche della Coppa Italia Serie C, mister Gioacchino Adamo potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di vice nel Renate, che starebbe prendendo contatti con altri allenatori. Non un esonero, chiaramente. Ma sembra che il club brianzolo stia valutando i profili di Giuseppe Galderisi e Aldo Firicano , con quest'ultimo che già nell'estate scorsa era stato accostato alla panchina nerazzurra. Lo riporta TuttoC.com .

