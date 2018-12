© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Prima della sfida contro la Sambenedettese, il giocatore del Renate Giusto Priola ha detto: "Metteremo in campo il massimo impegno come abbiamo fatto ultimamente, la Samb viene da un periodo positivo e sarà tosta, ma anche noi abbiamo dimostrato di poter dire la nostra e di saper lottare. Mi aspetto una gara molto maschia, ma con tante gare così ravvicinate è difficile fare previsioni, l'importante è entrare in campo concentrati, non dando le cose per scontate. Col Rimini siamo stati bravi a mantenere il risultato, anche in questa gara dovremmo concedere proprio il minimo indispensabile. La gara sarà diversa dall'andata, quel match non farà testo, ma è chiaro che i valori dei marchigiani già allora si videro".