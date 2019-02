Fonte: TuttoC.com

© foto di Giovanni Padovani

Lorenzo Saporetti, difensore del Renate, ha qualche recriminazione per la partita pareggiata 1-1 contro la Ternana. "Sul gol annullato possiamo recriminare qualcosa ero fuori dall'area e non ho visto ma il portiere loro ha rinviato come se avesse subito gol, proprio per ricominciare dal centrocampo. Ci manca la vittoria da tempo, facendo cinque pareggi di fila si muove la classifica, ma bisogna vincere. Però siamo vivi perché dimostriamo di esserci di fronte a qualsiasi difficoltà che incontriamo". Parole raccolte da ternananews.