Renate, sfida all'Albissola per lo svincolato Pablo Gonzalez

Come ha riportato l’edizione odierna di Tuttosport, il Renate vuole tentare il colpaccio in attacco. Il nome sulla lista è altisonante dato che si tratta di Pablo Gonzalez, ex Alessandria, che ha segnato 32 reti in 67 partite con la casacca dei grigi nell’ultimo biennio. Sul giocatore ci sono gli occhi anche dell’Albissola, che ha messo gli occhi sulla punta. Il giocatore, attualmente svincolato, non si vorrebbe allontanare da Novara, città in cui risiede con la famiglia.