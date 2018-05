Renate, spunta anche Rossitto per la panchina

“Ritrovo l’allenatore che mi ha fatto crescere. A Empoli Silvio Baldini è stato fondamentale per la mia crescita umana e professionale, sono contento di ritrovarlo”. Così a TuttoMercatoWeb Massimo Maccarone, colpo di mercato della Carrarese, reduce da un’esperienza al Brisbane Roar. Quando...

Cesena, Lugaresi: "Da lunedì via al casting per il nuovo ds"

Cesena, rinnovo in bilico per Schiavone: ore decisive

Lecce, per l'attacco dopo Iemmello spunta anche Coda

Ag. Vantaggiato: "Via da Livorno. Su di lui Cesena, Brescia e Pisa"

Di Chiara sul Carpi: "Non era il contesto adatto a me"

Fiorillo: "Sogno di tornare in A col Pescara. E ci riuscirò"

Carpi, sirene inglesi per Pachonik: ci sono Aston Villa e Southampton

Brescia, si stringe per Suazo come nuovo allenatore

Ascoli ed Entella non si fanno male: 0-0 al 45°

Lecce, Memushaj il sogno per il centrocampo

Serie B, si salva l'Ascoli. L'Entella torna in C

Il Renate continua a cercare un sostituto di Roberto Cevoli e sta sondando diversi profili fra i quali Davide Dionigi, Antonino Asta e Giancarlo Favarin. Nelle ultime ore però stanno salendo le quotazioni dell'ex allenatore del Pordenone Fabio Rossitto . Entro il fine settimana, come rivela TuttoC.com , arriverà la scelta definitiva dei bianzoli con il nome del nuovo tecnico che dovrebbe uscire dal poker di cui sopra.

Va al PSG in uno scambio con Neymar

