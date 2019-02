© foto di Alessandro Brunelli

Brutte notizie in casa Renate dopo il pareggio contro il Pordenone. L’attaccante Carmine De Sena in occasione della rete del pari coi friulani ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questo è quanto evidenziato dagli esami clinici e strumentali a cui si è sottoposto in mattinata il centravanti che nelle prossime settimane dovrà operarsi. Per lui la stagione finisce anzitempo.