Renate, Teso: "Fatto un passo indietro, è un campionato tosto"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta rimediata contro il Fano, il difensore del Renate Dario Teso ha detto: "Abbiamo fatto un passo indietro, soprattutto in merito all'atteggiamento. Abbiamo immediatamente subito gli avversari, poi abbiamo provato a giocare la palla ma non c'erano le condizioni. La determinazione che avevamo messo in campo nelle prime due partite con Diana nuovo tecnico non si è vista nel match contro il Fano. E' un campionato tosto, ci sono diverse squadre che fanno della voglia di combattere, più che della tecnica, la loro cifra stilistica. Dobbiamo trovare in fretta la chiave per controbattere all'aggressività delle nostre concorrenti. A partire dal derby di martedì, serata nella quale i tre punti sarebbero per noi una grande boccata di ossigeno. Contro i marchigiani abbiamo sì dovuto lottare su un campo che penalizzava il gioco di alcune nostre pedine, ma è mancata quella voglia di cercare la profondità e di attaccare gli spazi che in altre occasioni ci aveva premiato. L'analisi per preparare la gara di martedì sera deve necessariamente partire da questa constatazione".