Rende, Awua ad un passo dal rinnovo con lo Spezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le sue prestazioni con la maglia del Rende non sono passate di certo inosservate (tre reti in nove gare di campionato, ndr). Parliamo del centrocampista centrale Theophilus Awua. Il classe '98 nativo di Makurdi in Nigeria, secondo quanto riportato da TuttoC.com, potrebbe rinnovare a breve il proprio contratto con lo Spezia, club detentore del cartellino. Primi contatti già avviati; la situazione può sbloccarsi a breve.