Rende, c'è la fideiussione: Coscarella in Lega a Firenze

Il Rende sta presentando in queste ore la nuova fideiussione in sostituzione della precedente targata Finworld. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il presidente dei calabresi, Fabio Coscarella, si trova a Firenze per presentare tutto l'incartamento prima della scadenza odierna delle ore 18. Il numero uno dei biancorossi ha prodotto con grande senso di responsabilità una nuova polizza, di tipo bancario, che permetterà all'attuale capolista del Girone C di poter disputare in tutta tranquillità il resto del campionato.