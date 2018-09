Rende, Coscarella: "Serie C più competitiva rispetto al passato"

© foto di Uff. Stampa Rende Calcio

Fabio Coscarella, presidente del Rende, ha analizzato il calendario compilato oggi in Lega Pro: "E’ arrivato il momento di parlare di calcio giocato e non di aule di tribunali. Anche in questa occasione la governance attuale della nostra Lega Pro ha dimostrato tutta l’approssimazione e la mancanza di programmazione. Per come ho già ribadito nel mio intervento dell’assemblea del 22 agosto, la Lega è formata da 59 società e non da pochi intimi che davanti ad un caminetto decidono le sorti di tutti noi. Sarà un campionato molto più competitivo rispetto a quello della passata stagione. Non ci sono inizi in salita o in discesa, il Rende anche quest’anno dovrà centrare la salvezza magari con qualche giornata d’anticipo. Sono molto contento dello staff tecnico che sta dimostrando professionalità e un grandissimo attaccamento ai colori biancorossi. Con questo gruppo sono convinto che anche quest’anno ci toglieremo diverse soddisfazioni".