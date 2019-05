Rende, è scattato il toto-allenatore: favorito De Rosa dalle giovanili

Nella giornata di ieri, a seguito dell'addio annunciato ieri con il precedente allenatore Modesto, è scattato il toto-allenatore in casa Rende. La formazione calabrese di Serie C nelle scorse settimane aveva già sondato i nomi di Giuseppe Pancaro e di Stefano Marrone, allenatore del Sassuolo Primavera, anche se ad oggi le quotazioni più in rialzo sembrano essere quelle di Luigi De Rosa, responsabile tecnico delle giovanili proprio nel Rende. Lo riferisce il Quotidiano del Sud.