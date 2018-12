© foto di Andrea Rosito

Oggi alle 16.30 il Rende sfiderà la Paganese e il tecnico Francesco Modesto su questa gara in conferenza stampa ha detto: "Queste sono le partite più difficili da affrontare, dobbiamo giocare come sempre e col presupposto di prenderli alti e non lasciare loro spazi. Se pensiamo che sono ultimi in classifica, ci sbagliamo perché nel calcio può succedere di tutto. Loro hanno giocatori molto bravi, ma quando si inizia una stagione difficile non è mai facile rialzarsi. Dobbiamo affrontare questa gara con la testa giusta", le sue parole riprese da TuttoC.com.