© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Rende Francesco Modesto, riporta il sito ufficiale del club, ha parlato in vista del match contro la Juve Stabia: "Anche a Catania abbiamo disputato una bella gara, giocata molto bene da parte dei miei giocatori. Affrontavamo un avversario che può vincere il campionato. La buona prestazione mi dà fiducia, la squadra ha voglia di dimostrare e di giocarsi tutte le gare. Sicuramente i risultati non sono stati a nostro favore, però prima o poi torneranno. E' vero che il calciomercato un po' distoglie l'attenzione. Rovina un po' la testa del giocatori, si vuol far finta di non pensarci ma tante volte non è così. Non do però alibi alla squadra per quanto riguarda i risultati. E' un fattore che si inserisce con gli altri. Per fortuna è finita, siamo un grande gruppo, ci sono stati innesti importanti. In queste quindici partite ci giochiamo una bella fetta del nostro campionato. Contro la Juve Stabia non ho bisogno di dare motivazioni. Non ha mai perso, ha il miglior attacco e la miglior difesa. Allenata benissimo da mister Caserta. Spero che i ragazzi scendano in campo come sempre, volendo giocare a viso aperto, poi al termine vedremo cosa abbiamo raccolto. Negro? Un giocatore importantissimo per la categoria, sta a me sfruttarlo nel migliore dei modi, ma lui da solo non può risolvere i problemi. Tutta la squadra deve dare il massimo, Maicol sicuramente si metterà a disposizione dei ragazzi, dall'alto della sua esperienza. In questa categoria ha sempre fatto la differenza. Abbiamo preso giovani interessanti che vogliono mettersi in mostra. Da qui a fine anno possiamo fare bene".