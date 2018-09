Rende, Modesto dopo la vittoria: “Conta chi la butta dentro"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Rende Francesco Modesto ha parlato dopo la vittoria di ieri nel derby col Catanzaro elogiando i suoi: “Abbiamo fatto una gara di grande sacrificio contro una squadra che deve vincere il campionato, siamo giovani e dobbiamo mettere in campo la nostra voglia di emerge e di sacrificarci in ogni gara, come fatto contro il Catanzaro. - continua Modesto come riporta uscatanzaro.net - I miei ragazzi sono stati super in una gara giocata su ritmi alti e molto intensi anche per merito degli avversari. Sapevamo di non poter mollare fino al 90° e l'abbiamo fatto. Vittoria? Alla fine conta chi la butta dentro e noi ci siamo riusciti”.