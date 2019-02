Rende, Modesto sicuro: “I ragazzi mi daranno sempre il 100%”

Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito

Dopo la sconfitta di misura contro la capolista Juve Stabia, il Rende cercherà riscatto sul campo del Potenza nella 25^ giornata del Girone C in programma domani alle ore 16,30. Ecco come ha presentato la sfida il tecnico biancorosso Francesco Modesto:

“Il Potenza è una squadra composta da giocatori di esperienza che sanno come gestire la gara e possono fare male sui calci piazzati con giocatori come Emerson, ma anche con le ripartenze visto che hanno giocatori molto veloci. Sono una squadra furba e che si sa difendere. È partito Strambelli ma hanno preso altri giocatori di qualità, penso sia una squadra di valore costruita almeno per i playoff. Il girone di ritorno è un campionato a parre perché si incontrano sempre squadre bisognose di punti come noi in questo momento che arriviamo da cinque risultati negativi. Contro il Catania e la Juve Stabia siamo stati puniti dagli episodi, nonostante la squadra sia molto giovane dobbiamo crescere più in fretta ed essere più bravi e smaliziati, perché nel calcio per fare punti serve questo. Negro può fare la differenza ma va aiutato dalla squadra, purtroppo non ci sarà per un fastidio al flessore e spero di averlo a disposizione tra 10 giorni. Noi dobbiamo stare tranquilli e fare la nostra partita, poi al 97' tireremo le somme. Dico 97' perché al 96' ho perso una partita su rigore. La I miei giocatori devono essere consapevoli del proprio valore, in due mesi non possono essere cambiati, io ho visto una grande ripresa da parte loro, ovvio che se i risultati non vengono si lavora male e la testa è piena di problemi ma qui problemi non ce ne sono, la società lavora bene. Io sono il primo a recitare il mea culpa senza dare pressione ai ragazzi. La squadra lavora sempre con l'atteggiamento giusto e sono certo che i ragazzi mi daranno sempre il 100%”.