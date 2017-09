Rende, nasce la partnership con il Milan

Partnership importante per il Rende, che attraverso Massimo Mirabelli, che da calciatore ha vestito la maglia del club calabrese, ha instaurato un proficuo rapporto con il Milan. Dalle colonne del sito ufficiale del Rende, ecco le parole del presidente Fabio Coscarella:

"Abbiamo dato il via ad una collaborazione importante che per il momento ha portato in maglia biancorossa due giocatori di sicura prospettiva, ma ci sono altri progetti che abbiamo in cantiere e che nei prossimi mesi vedranno il Milan e il Rende impegnati anche in una serie di convegni ed incontri sul territorio".

A ribadire il tutto, ecco le parole del DS rossonero Massimo Mirabelli: "Posso dire che a gennaio faremo qualche altra operazione perché Rende è la piazza ideale per la crescita dei giovani. Ecco perché faccio un in bocca al lupo a società e squadra convinto che i risultati di questo inizio di stagione non sono casuali ma frutto di un lavoro e di una programmazione mirata".