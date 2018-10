Rende, Negro: "Voglio dare grosso contributo, ho scelto in pochi minuti"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Maikol Negro, attaccante che ha appena firmato per il Rende, ha parlato della nuova avventura attraverso il sito ufficiale del club. "Finalmente ritorno in campo ed era la cosa che mi mancava di più. Sono felice di essere approdato in una squadra, che per quello che ha fatto vedere in questo avvio di stagione, intende il calcio per come piace a me. Mi ha colpito molto la familiarità e la genuinità che ho potuto constatare quando ho parlato con i dirigenti del Rende e spero di poter ricambiare con i fatti. Ci siamo scelti in pochi minuti, una sorta di vero e proprio colpo di fulmine. Mi piace far parlare il campo. Voglio mettermi a disposizione e dare una grossa mano al Rende", le sue parole.