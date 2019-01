Fonte: Tuttoc.com

© foto di Andrea Rosito

Il Rende si appresta a piazzare un doppio colpo dalla Reggina. In arrivo in Calabria non c'è solo Petar Zivkov, ma anche Mattia Bonetto, centrocampista classe '97. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com accordo vicinissimo tra le parti, con ufficialità che potrebbe arrivare già nelle prossime quarantotto ore.