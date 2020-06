Rende, nota del club: "A causa del Coronavirus chiudiamo anticipatamente la stagione"

Con una nota sulla propria pagina Facebook il Rende ha comunicato la chiusura della propria stagione: “Si comunica che il Rende Calcio per questa stagione sportiva, a causa dei noti problemi del coronavirus, è stato costretto a chiudere anticipatamente la stagione. Nello stesso tempo rassicuriamo tutti che appena le autorità ci daranno l'ok ad iniziare in sicurezza con protocolli sanitari accessibili, ripartiremo con tutte le attività di scuola calcio per riprendere da dove abbiamo lasciato ma con più voglia ed energia di prima. Vi daremo presto notizie”.

Al momento del blocco dei campionati il club calabrese occupava la penultima posizione nel Girone C della Serie C con 18 punti in 30 giornate.