© foto di Andrea Rosito

La sfida fra Sicula Leonzio e Reggina per assicurarsi le prestazioni del centrocampista Mohamed Laaribi, classe ‘93, in uscita dal Rende sembra essere ancora viva nonostante nella giornata di ieri i siciliani avessero messo la freccia di sorpasso. Nelle ultime ore però, come riporta Tuttoc.com, ci sarebbe stato un nuovo tentativo della Reggina pronta a piazzare un altro colpo importante in questo mercato invernale.