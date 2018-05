Rende, Trocini: “Arbitro casalingo e senza personalità”

Fonte: TuttoC.com

Sconfitta con onore per il Rende sul campo della Casertana nel primo turno dei playoff con i Falchetti che si sono imposti per 2 a 1 contro la squadra di Bruno Trocini che era anche passata in vantaggio al 69' con Gigliotti. In sala stampa il tecnico non nasconde la sua amarezza per aver incontrato la Casertana ma anche per un arbitraggio ritenuto casalingo. Allo stesso modo però fa i complimenti alla squadra sia per la prestazione che per la grande stagione disputata. Ecco le sue parole:

“Ci abbiamo creduto per tutta la partita, abbiamo giocato bene e creato tanto, avremmo meritato di più. Per quella che è stata la partita, senza nulla togliere alla Casertana, voglio dare grande merito ai ragazzi che hanno fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista. Sono dispiaciuto perché, per questo tipo di prestazione, avremmo meritato di passare. Siamo stati sfortunati anche per come sono andate le cose all'ultima giornata visto che la Casertana ha giocato contro un Matera già in vacanza ed il Monopoli contro un Lecce che aveva già vinto il campionato. Noi siamo stati dal quarto al sesto/settimo posto dall'inizio alla fine e ci siamo trovati a giocare fuori casa contro una delle squadre più in forma del campionato per una questione di scontri diretti ma li abbiamo messi sotto, non me ne voglia la Casertana, sono fiero dei miei ragazzi. Oggi (ndr, ieri) la posta in palio era altissima ma abbiamo trovato un arbitro casalingo, sul rigore il braccio era aderente al corpo, poteva starci un rigore su Rossini che però è rimasto in piedi per poi cadere in ritardo ed in malo modo. Questo prescinde dalla prestazione e non voglio trovare scusanti. Sono molto amareggiato perché siamo dovuti venire a Caserta per vincere e questo mi dispiace per il campionato che abbiamo fatto. In occasione della mia espulsione ho semplicemente protestato e l'arbitro mi ha allontanato, non sono stato maleducato e non ho offeso il direttore di gara. Parlare dell'arbitro non mi piace, dico solo che è stato un arbitraggio casalingo, Caserta è una grande piazza, c'era un grande pubblico, noi siamo il Rende, non siamo nessuno e questo è stato un arbitraggio casalingo, senza personalità. Ringrazio comunque i ragazzi per questa stagione strepitosa, questa sconfitta non toglie nulla alla nostra stagione”. Il tecnico biancorosso chiude con un saluto visto che questa è la sua ultima stagione sulla panchina del Rende: “Voglio abbracciare tutti i giocatori che ho avuto in questi cinque anni a Rende, la società che mi ha dato tantissimo ed infine fare un saluto ai nostri pochi ma affezionatissimi tifosi”.