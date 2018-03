Rende, Trocini: "Il Trapani è tra le più forti del campionato"

Bruno Trocini, tecnico del Rende, ha presentato così ai canali ufficiali del club la sfida di domani contro il Trapani: "Troveremo una squadra tra le più forti del campionato, insieme a Catania e Lecce, tra l'altro in salute. Una gara difficile che però arriva in un momento in cui noi abbiamo grande voglia di riscatto. Quindi è l'avversario giusto per esaltare le nostre motivazioni. Il campionato sta dicendo che anche le squadre in basso stanno facendo punti e viaggiano a ritmi importanti. Noi stiamo andando ancora meglio rispetto al girone d'andata, siamo soddisfatti ma vogliamo continuare a far bene. Abbiamo qualche giocatore un po' stanco dati i tanti impegni ravvicinati, decideremo all'ultimo chi far scendere in campo".