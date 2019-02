© foto di Andrea Rosito

Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo dell'Olbia contro la Robur Siena che, a detta del club sardo, avrebbe utilizzato impropriamente il giocatore Vassallo in occasione il 20 febbraio 2019 della prosecuzione del match interrotto il 9 dicembre scorso. Secondo l'Olbia il giocatore non poteva essere schierato nella prosecuzione perché aveva ricevuto una giornata di squalifica che non aveva potuto scontare in quanto la gara contro il Pro Piacenza non si è disputata per esclusione dei rossoneri. Il Giudice Sportivo però ha sottolineato che la prosecuzione è da intendersi non scollegata, bensì stesso evento del 9 dicembre e quindi la posizione di Vassallo risulta regolare.