L'esclusione del Pro Piacenza continua a far discutere. Oltre all'indignazione di chi da tempo denunciava i problemi dei rossoneri e di chi si è accodato in questi giorni in pieno stile italico, spuntano anche retroscena curiosi. Anzi, sarebbero curiosi se di mezzo non ci fosse la sparizione di un club dai professionisti con modalità che resteranno nella storia. Come riporta SportPiacenza, tra le tante storture che la FIGC ha addotto nel revocare l'affiliazione al team piacentino, vi è anche la richiesta di tesserare, poco prima della ormai celeberrima gara col Cuneo, il tecnico Cristian Galliano. Peccato, però, che lo stesso allenatore avesse presentato il 15 febbraio una denuncia, proprio in Federazione, con la quale disconosceva categoricamente di avere sottoscritto detta richiesta. Ricordiamo che il Pro Piacenza, domenica a Cuneo, si presentò senza allenatore in distinta.