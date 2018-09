Riccardo Conte, il recordman da due risoluzioni in tre settimane

Il lungo mercato della serie C ha offerto tante situazioni e trattative, squadre floride come la Casertana e la Feralpisalo', altre meno solide, altre ancora sull'orlo del precipizio. Il tutto nel segno della più totale incertezza fra continui rinvii e proroghe, oltre all'inesorabile dubbio su quali club parteciperanno al prossimo campionato.

Un'estate all'insegna della precarietà anche per Riccardo Conte (19). Cresciuto nell'Ischia Isolaverde, è poi emigrato a Catania ed infine ha fatto ritorno nella sua Napoli, per coronare il sogno di diventare un calciatore indossando la maglia azzurra. Un'aspirazione comune a tanti ragazzi della sua età, rispetto ai quali il giovane Riccardo può vantare una indiscutibile dose di talento unito ad una buona presenza fisica.

Eppure questa estate, dopo una stagione completamente ai margini della Primavera partenopea, per Riccardo arriva il momento di inseguire il professionismo lontano dal Napoli. L'occasione si chiama Potenza, ambizioso club neo promosso in terza serie. Il 17 luglio arriva la firma su un triennale con il sodalizio lucano e l'opportunità di mettersi in mostra nel calcio dei grandi.

Ma dopo circa venti giorni accade l'inopinabile: lo stesso Potenza pone fine con ampio anticipo al rapporto con il ragazzo. Nessun accenno alle motivazioni, in ogni caso Riccardo si tuffa rapidamente in una nuova avventura che in realtà è un ritorno al passato.

La maglia della Paganese, infatti, Conte l'ha già indossata per sei mesi nella prima metà del 2017. Un'esperienza che sulla carta non dovrebbe presentare incognite particolari, visto che Riccardo conosce l'ambiente e da quelle parti si è tolto qualche soddisfazione, come il goal a tempo scaduto contro la Berretti dell'Akragas.

Neanche l'aria di casa dà però la spinta decisiva, e dopo le ormai canoniche tre settimane anche la Paganese decide di fare a meno delle sue prestazioni. E così si realizza il poco ambito record di due risoluzioni di contratto in meno di un mese. Una nota ufficiale si limita, come di prammatica, ad augurare le migliori fortune al giocatore.

Una situazione inedita, perché Riccardo è un attaccante con grandi potenzialità, ed alla luce degli obblighi di formazione vigenti gli under di qualità valgono il triplo. In attesa della prossima fermata di un viaggio che per Riccardo ha subito sin troppi stop, ma che potrebbe improvvisamente ripartire alla ricerca del tempo perduto.