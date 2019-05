© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il difensore Luca Ricci è uno dei nomi accostati al Cesena, club in cui è cresciuto e di cui è tifoso, dopo la promozione dei romagnoli in Serie C. Il calciatore della Carrarese intervistato da Tuttocesena.it ha ammesso che gli piacerebbe tornare a vestire la maglia bianconera anche se in Toscana sta molto bene: “Quest’anno le cose sono andate molto bene, con la Carrarese ho avuto modo di togliermi delle soddisfazioni disputando un signor campionato. Fino a febbraio abbiamo giocato anche per il primo posto e poi ai play off ci siamo arresi a un super Pisa. - continua il classe ‘89 – Futuro? Ho ancora un anno di contratto e sto benissimo, ho la fortuna di lavorare in una società seria e organizzata con un allenatore che potrebbe fare la Serie A. Ma lo dico chiaro e tondo, sono romagnolo e tifo Cesena”.